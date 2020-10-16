الاتحاد الأوروبي سيناقش التطورات في شرق المتوسط في ديسمبر

أعلن المجلس الأوروبي على لسان رئيسه إنه سيتم تناول التطورات في شرق المتوسط مجدداً في قمة أوروبية مزمعة خلال ديسمبر المقبل.

وأضاف شارل ميشيل، في مؤتمر صحفي في ختام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنه جرى تناول التطورات شرق المتوسط، خلال القمة إلى جانب مواضيع أخرى.

وزعم ميشيل أن "تركيا تقوم بأعمال أحادية الجانب" معربا عن أسفه لذلك.

وأردف: "نخطط لعقد قمة في ديسمبر، ومناقشة ملف تركيا والوضع شرق المتوسط".

وأكد أن الاتحاد سيواصل متابعة المستجدات في شرق المتوسط عن كثب.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توترا، مع مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.



كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.



فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية الجانب.