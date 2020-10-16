النيابة الفرنسية تتهم ساركوزي بـ "تشكيل عصابة إجرامية"

وجهت النيابة المالية الفرنسية، الجمعة، تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وذكرت النيابة المالية الوطنية في بيان، أن التهمة وجهت إلى ساركوزي في إطار التحقيق بشبهة حصوله على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته في الانتخابات الرئاسية عام 2007.

وفي مارس/ آذار 2018، وجه القضاء الفرنسي، اتهامات أولية لساركوزي، بالفساد، وتلقيه أموالًا من زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي، بصورة غير قانونية لتمويل حملته بالانتخابات التي فاز بها عام 2007.

إلا أن ساركوزي نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.

وقبل مقتله قال القذافي في مقابلة صحفية عن ساركوزي "عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية (2007) أتى إلي وطلب نقودا، وأنا بدوري أعطيته، وبفضلي فاز في الانتخابات".

وفي 2016، قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، إنه أحضر 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.