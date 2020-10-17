الاتحاد الأوروبي يأسف لهجوم أرمينيا على "كنجة" الأذربيجانية

أعرب الاتحاد الأوروبي، السبت، عن أسفه لهجوم أرمينيا الصاروخي على مدينة كنجة الأذربيجانية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

ودعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، في بيان، إلى ضرورة وقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية من قبل كافة الأطراف، والالتزام الكامل باتفاق وقف اطلاق النار.

والجمعة، تعرضت مدينة "كنجة" لقصف بصواريخ باليستية من نوع سكود "إلبروس"، أودت بحياة 13 مدنيا وجرح أكثر من 45 آخرين، وتسببت في هدم أكثر من 20 منزلا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، ارتفاع حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية منذ 27 سبتمبر/ أيلول إلى 60 قتيلا و270 مصابا.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تم التوصل إلى هدنة إنسانية في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا، لكن يريفان خرقتها بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.