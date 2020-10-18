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قبرص التركية.. بدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.10.2020 12:13
آخر تحديث في 19.10.2020 00:41
قبرص التركية.. بدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

بدأ الناخبون في جمهورية شمال قبرص التركية، صباح الأحد، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية الاقتراع في تمام الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي للعاصمة لفكوشا، وتستمر حتى 18:00 مساءً.

ويتنافس في الجولة الثانية، الرئيس الحالي والمرشح المستقل مصطفى أقنجي، ورئيس الوزراء أرسين تتار، زعيم حزب الوحدة الوطنية.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في قبرص التركية يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 % من أصوات الناخبين.

وتصدر تتار المرشحين في الجولة الأولى بحصوله على 32.34 % من الأصوات، فيما حل أقنجي في المرتبة الثانية بحصده 29.80 % من الأصوات.

ويبلغ عدد الناخبين في جمهورية شمال قبرص التركية 199 ألفا و29، حيث سيدلون بأصواتهم في 738 مركزا انتخابيا.

ومن المنتظر أن يتم إعلان نتائج الانتخابات بحلول الساعة العشرة مساء اليوم.

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