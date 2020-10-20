السلطات الفرنسية تغلق مسجداً بالقرب من باريس بحجة معاداة الجمهورية

قالت السلطات الفرنسية إنها ستغلق مسجداً بالقرب من باريس كجزء من حملتها ضد التطرف الديني، التي أوقف على إثرها حتى الآن نحو 12 شخصاً، وتأتي بعد قتل أستاذ عرض على تلاميذه رسوماً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

وشارك المسجد الواقع في ضاحية بانتان المكتظة شمال شرق باريس مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك فيه تنديد بحصة للأستاذ المقتول حول حرية التعبير، قبل أيام من قتله الجمعة، كما أكد مصدر قريب من التحقيق.

وأكدت وزارة الداخلية أن المسجد الذي يقصده نحو 1500 مصلٍ، سيقفل أبوابه اعتباراً من مساء الأربعاء ولستة أشهر.

وطلب وزير الداخلية الذي تعهد بشنّ "حرب على أعداء الجمهورية" في أعقاب قتل الأستاذ، من السلطات المحلية تنفيذ الإغلاق.

وأطلقت الشرطة الفرنسية منذ الاثنين حملة ضدّ الشبكات الإسلامية.

وتعرض باتي البالغ من العمر 47 عاماً للهجوم وهو في طريقه إلى منزله من المدرسة التي كان يعلم فيها في كونفلان سانت أونورين الواقعة على بعد 40 كلم شمال غرب باريس.

وعثر في هاتف منفذ الجريمة الشيشاني عبد الله أنزوروف البالغ 18 عاماً على صور للأستاذ ورسالة يعترف فيها بالجريمة، ونشر أيضاً على تويتر صوراً لجثة الأستاذ مقطوعة الرأس.

وسبق العملية حملة على الانترنت ضد باتي والمدرسة قادها والد إحدى التلميذات الذي اتهم الأستاذ بنشر "الإباحية" بعرضه على التلاميذ رسوماً تظهر الرسول عارياً.

وقالت المدرسة إن المدرس أعطى التلاميذ المسلمين خيار مغادرة الصف، لكنه مع ذلك أثار الغضب.

وقال إمام مسجد بانتان محمد هنيش الثلاثاء إنه لم ينشر الفيديو "تأييداً" للشكوى المتعلقة بعرض الرسوم الكاريكاتورية، لكن لقلقه إزاء الإشارة إلى التلاميذ المسلمين في الصف التي تثير الخوف من "موجة تمييز" بحق المسلمين.

أوقف أيضاً أربعة تلاميذ الاثنين لدورهم في تحديد هوية باتي لقاتله.

وقد ارتفع منسوب التوتر على المستوى السياسي أيضاً مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "خطة عمل" ضد "الكيانات والجمعيات أو الأشخاص المقربين من الدوائر المتطرفة" والذين ينشرون الدعوات للكراهية.

فيما دعت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن التي قد تواجه ماكرون في انتخابات عام 2022 الرئاسية، إلى سن "قانون حرب" وتعليق الهجرة فوراً.

في الأثناء، قال مدعون عامون في باريس إنهم فتحوا تحقيقاً بشأن موقع إلكتروني فرنسي مؤيد للنازيين الجدد أعاد نشر صورة جثة باتي التي نشرها القاتل على تويتر.