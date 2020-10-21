إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، الأربعاء، إصابة الوزير ينس شبان بكورونا، بعد إيجابية فحوصاته الخاصة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إن شبان (40 عاما) "كان يعاني بعض أعراض البرد، وأخضع نفسه لعزل إجباري في منزله فور معرفته بالإصابة"، حسبما نقلت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية (رسمية).

وفي وقت سابق اليوم، حضر شبان اجتماعا أسبوعيا للحكومة الألمانية بمقرها بالعاصمة برلين.

وتجتاح موجة ثانية من جائحة كورونا الدول الأوروبية، وسط شكوك في إمكانية عدد من هذه الحكومات السيطرة مجددا على الوباء.

وشهدت ألمانيا منذ بداية الجائحة مطلع العام الحالي، أكثر من 383 ألف إصابة بكورونا، توفي منهم مايزيد على 9 آلاف و960.