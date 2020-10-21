بابا الفاتيكان يدعو لسن قوانين تحمي المثليين

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى سنّ قوانين لحماية المثليين، مبينا أن من حق هذه الفئة الاجتماعية تكوين أسرة أيضا.

تصريحات بابا الفاتيكان جاءت في إطار حوار أجري معه ضمن فلم وثائقي يعده المخرج والمنتج الشهير "إيفغاني أفينييفسكي"، ويحمل اسم "فرنسيس".

وأضاف أن "الأشخاص المثليين يجب أن يحظوا بحقهم في بناء أسرة، هم أيضاً أبناء الرب ويحق لهم امتلاك أسرة".

وأشار إلى أن "ما يتعين علينا عمله هو سن قانون اتحاد مدني، وبهذه الطريقة يتم حمايتهم قانونيا ولقد دافعت عن ذلك".

وأثارت تصريحات بابا الفاتيكان، جدلاً وردود فعل متباينة، فيما وصفت من قبل البعض بأنها "ثورة للكنيسة الكاثوليكية".

وتعتبر العقيدة الكاثوليكية الحالية، العلاقات المثلية "سلوكا منحرفا".

وفي عام 2003، قالت الهيئة العقائدية للفاتيكان إن "احترام الأشخاص المثليين جنسيا لا يمكن أن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى الموافقة على السلوك المثلي أو الاعتراف القانوني بالزيجات المثلية".