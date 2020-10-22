الحكومة الفرنسية تقرر حلّ جماعة الشيخ ياسين

قرر مجلس الوزراء الفرنسي حلّ جماعة الشيخ ياسين في فرنسا بتهمة "التورط" في قتل أستاذ التاريخ، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية.

وقال المتحدث خلال سرد وقائع جلسة مجلس الوزراء الأربعاء: "أعلنا هذا الصباح حل جماعة الشيخ ياسين المتورطة والمرتبطة بهجوم يوم الجمعة الماضي وهي منذ وقت طويل واجهة مزيفة لما هو في الواقع أيديولوجيا معادية للجمهورية تنشر الكراهية".

وأشار ماكرون الذي أعلن عن قرار حل الجماعة مساء الثلاثاء خلال جلسة مجلس الوزراء إلى أن "المذنب معروف: هو الإسلام السياسي الذي يدعم منهجياً تفكيك الجمهورية"، كما افاد أتال.

وقال ماكرون إن أمامنا "معركة أمنية وتربوية وثقافية وهي معركة طويلة".

أسس جماعة الشيخ ياسين المسماة تيمناً بمؤسس حركة حماس الإسلامية الذي قتله الجيش الإسرائيلي عام 2004، عبد الحكيم الصفريوي وهو ناشط إسلامي موقوف على ذمة التحقيق منذ الجمعة.

وقام الصفريوي بنشر فيديو على يوتيوب قبل أيام يصف فيه الأستاذ الذي قتل بأنه "مثير للشغب".

بالإضافة إلى حل الجماعة، يجري الأربعاء إغلاق مسجد بانتان في ضاحية باريس الشمالية، أيضاً على خلفية نشر فيديو يندد بالأستاذ صمويل باتي على فيسبوك، كما ستقوم السلطات بـ"طرد أشخاص متطرفين وضع إقامتهم غير قانوني".

ومتحدثاً عن "التعزيز الهائل" لنشاط الحكومة في مواجهة التطرف بناء على توجيهات رئيس الجمهورية في خطابه في 2 تشرين الأول/أكتوبر، أكد متحدث الرئاسة الفرنسية أنه منذ شباط/فبراير 2018، "أغلق 356 موقعاً" شكّلت منطلقاً لنشر "التطرف" من "مقاه وجمعيات ومساجد ونواد رياضية". وأضاف أنه خلال الشهر الماضي، "جرى إغلاق موقع مماثل كل ثلاثة أيام".

وجندت الاستخبارات أكثر من 1200 شخص إضافيين منذ عام 2017.

وتعتزم الحكومة دعم القطاع التربوي عبر "تقوية التعليم المدني والأخلاقي" والتشديد على ضرورة أن تكون العودة إلى المدارس في 2 تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام "تحت شعار قيم الجمهورية والحرية بناء على ترتيبات يعلن عنها وزير التعليم جان-ميشال بلانكي في الأيام المقبلة".