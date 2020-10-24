الرئاسة الفرنسية تعرب عن انزعاجها من تصريحات أردوغان بحق ماكرون

عبرت الرئاسة الفرنسية السبت عن انزعاجها من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي قال فيها إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يحتاج لاختبار قدراته العقلية، على خلفية مواقفه العدائية تجاه المسلمين.

وقالت الرئاسة الفرنسية في تعليق لفرانس برس إنّ "تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة (...) نطلب من أردوغان أي يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة. لن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم". وأعلنت استدعاء سفير فرنسا لدى أنقرة للتشاور.

وزعمت الرئاسة الفرنسية "غياب رسائل التعزية والمساندة من الرئيس التركي عقب اغتيال صامويل باتي"، المدرّس الذي قتل بقطع الرأس قبل أسبوع في هجوم نفذه أحد طلابه قرب مدرسته في إحدى ضواحي باريس.

ولفت قصر الإليزيه ايضاً إلى "التصريحات الهجومية (للرئيس التركي) في الأيام الأخيرة، خاصة حول الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية".