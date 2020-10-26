إيطاليا تفرض المزيد من القيود لاحتواء تفشي فيروس كوفيد-19

شددت الحكومة الإيطالية إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وفرضت المزيد منها في محاولة أخيرة لتجنب إغلاق جديد على مستوى البلاد.

ووقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأحد، مرسوما جديدا يقضي بفرض قيود أكثر صرامة للحد من التفشي المتسارع لفيروس كورونا، تتمثل في إغلاق المطاعم والمقاهي ومحلات بيع المثلجات على الساعة السادسة مساء (17:00 ت.غ.) ، بما في ذلك أيام الأحد.

ويسري المرسوم اعتبارا من الاثنين 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري حتى 24 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.

وتوصي التدابير الجديدة بتجنب السفر غير الضروري، لا سيما عبر وسائل النقل العمومية، وتستثني هذه التوصية الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة والتنقلات الخاصة بالعمل أو الدراسة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، في مؤتمر صحفي، "نحتاج إلى بذل قصارى جهدنا لحماية صحتنا واقتصادنا وتجنب إغلاق عام ثانٍ".

وأضاف "إذا احترمنا القواعد في شهر نوفمبر المقبل ، فسننجح في إبقاء منحنى العدوى تحت السيطرة، وحينها نتمكن من تخفيف الإجراءات لاستقبال ديسمبر/ كانون أول المقبل وعيد الميلاد بمزيد من الهدوء".

وردا على سؤال حول أعمال الشغب التي تجتاح المدن الإيطالية، قال كونتي إنه "يمكن فهم الغضب والإحباط بين المواطنين".

وأضاف "لا يمكننا السماح لمنظمي الاضطرابات المحترفين بالتسلل إلى هذه الاحتجاجات".

والأحد، سجلت إيطاليا 21 ألفا و273 إصابة جديدة بكورونا، وهو أعلى معدل في يوم واحد، رفع الإجمالي إلى 525 ألفا و782 حالة.

فيما تم تسجيل 128 حالة وفاة جديدة، لترفع الإجمالي في البلاد إلى 37 ألفا و338.