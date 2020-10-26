بوغبا ينفي تخليه عن اللعب في منتخب فرنسا احتجاجا على محاولة إساءة ماكرون إلى الإسلام

فنّد النجم الفرنسي بول بوغبا، مزاعم صحيفة "ذا صن" البريطانية حول قراره التخلي عن اللعب في صفوف منتخب بلاده على خلفية تصريحات ماكرون التي حاول فيها الإساءة إلى الإسلام.

جاء ذلك في بيان نشره، الاثنين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت في وقت سابق، إن بوغبا أعلن تخليه عن اللعب في صفوف المنتخب، على خلفية تصريحات ماكرون المسيئة

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم ترمي إلى الإساءة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات مباني في فرنسا.



والأربعاء الماضي، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.