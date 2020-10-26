زعيم أكبر أحزاب المعارضة الفرنسية: لن أدعم ماكرون في جداله مع أردوغان

قال جان لوك ميلنشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية"، أكبر الأحزاب المعارضة في فرنسا، إنه لن يدعم رئيس بلاده، إيمانويل ماكرون، في جداله مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مبيناً أن ماكرون فقد السيطرة تماماً على الوضع.

وأضاف في حوار أجراه مع إذاعة "إنتر –Inter" الفرنسية، أنه دعم ماكرون مرات عدة فيما مضى، مبيناً أنه لن يفعل ذلك بعد الآن، وسيفضّل الصمت.

وأشار المرشح السابق للرئاسة الفرنسية، إلى أنه بات يتساءل عن طبيعة التحالف الذي بين فرنسا وتركيا في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في الوقت الذي تواجه فيه باريس أنقرة في سوريا وليبيا.

وتابع: "أمس، نشر الرئيس (ماكرون) سلسلة تغريدات لم أفهم سببها. ماكرون فقد السيطرة تماماً على الوضع."

وأوضح أن فرنسا أصبحت مثيرة للسخرية من قبل الآخرين، بسبب ممارسات ماكرون.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر رسوم تحاول الإساءة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات مبانٍ في فرنسا.

والأربعاء الماضي، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.