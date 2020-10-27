اصطدام كاسحة ألغام بسفينة تجارية قبالة ميناء أثينا

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن سفينة عسكرية اصطدمت بأخرى تجارية قبالة ميناء العاصمة اليونانية، أثينا.

وأضافت أن سفينة مضادة للألغام تحمل اسم "كاليستو" اصطدمت بسفينة تجارية تحمل العلم البرتغالي واسمها "مايرسك لاونكستون".

وأوضحت أن السفينة العسكرية ألحقت أضراراً كبيراً بالسفينة التجارية التي بدأت أعمال انتشالها بعد أن أوشكت على الغرق.

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من طاقم السفينة العسكرية، فيما تم إجلاء باقي أفراد الطاقم والبالغ عددهم 25 شخصاً، إلى سفينة عسكرية أخرى.

وفتحت السلطات اليونانية تحقيقاً حول أسباب الحادث.