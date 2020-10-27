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وزير فرنسي: مقاطعة المنتجات التركية ليست على أجنداتنا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 27.10.2020 13:31
آخر تحديث في 27.10.2020 14:15
وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر

أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر، أنّ مقاطعة المنتجات التركية ليست على أجنداتهم.

ودافع ريستر في حديثه لإذاعة آر تي إل الفرنسية، عن تصريحات رئيسه إيمانويل ماكرون، بأنها لا تستهدف الإسلام والمسلمين.

وأكد على حرية ممارسة المسلمين لشعائرهم الدينية في فرنسا، وعزم فرنسا على مكافحة ما أسماه "الإسلام الراديكالي" والإرهاب.

واستنكر الوزير الفرنسي دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعبه لمقاطعة المنتجات الفرنسية، مبينا في الوقت نفسه أن دعوات المقاطعة للمنتجات الفرنسية في البلاد العربية محدودة.

وأمس الاثنين دعا الرئيس التركي، شعب بلاده إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، على خلفية دعوات فرنسية لمقاطعة المنتجات التركية.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.

والأربعاء الماضي، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

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