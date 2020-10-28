الإيطاليون يتظاهرون ضد التدابير الحكومية الجديدة لمنع تفشي فيروس كورونا

شهدت العاصمة الإيطالية مظاهرة احتجاجية ضد التدابير التي تتخذها الحكومة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، تدخلت خلاله الشرطة واعتقلت عددًا من المشاركين.

فقد احتشد اليمينيون المتطرفون في ميدان "بوبولو" بالعاصمة روما، الثلاثاء، للاحتجاج على التدابير التقييدية التي أعادتها الحكومة لمواجهة الفيروس.

وعلى خلفية ذلك قامت قوات الشرطة بحشد عناصرها في محيط الميدان وعلى الطريق المؤدي إلى رئاسة الوزراء لمنع المحتجين من الوصل إليها.

وأخذ المحتجون يرددون هتافات يطالبون فيها بالحرية، وأشعلوا المشاعل، وسط ترديد للنشيد الوطني، وقامت الشرطة بفض تجمعهم باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ردًا على ذلك قام المحتجون بإلقاء الحجارة والألعاب النارية وقنابل الصوت على قوات الأمن، لكنهم سرعان ما هربوا إلى الشوارع الخلفية بعد فترة من المقاومة، لتشهد تلك المناطق مطاردات بين الجانبين.

كما قام عدد من المحتجين بحرق حاويات القمامة في الشوارع، وعلى إثر ذلك اعتقلت قوات الشرطة 16 منهم بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية.

والأحد الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا، في محاولة أخيرة لتجنب إغلاق جديد على مستوى البلاد.

ووقع كونتي مرسوما جديدا يقضي بفرض قيود أكثر صرامة للحد من التفشي المتسارع لفيروس كورونا، تتمثل في إغلاق المطاعم والمقاهي ومحلات بيع المثلجات على الساعة السادسة مساء (17:00 ت.غ.) ، بما في ذلك أيام الأحد.

وسرى المرسوم اعتبارا من الاثنين 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري وحتى 24 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.

وتوصي التدابير الجديد بتجنب السفر غير الضروري، لا سيما عبر وسائل النقل العمومية، وتستثني هذه التوصية الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة والتنقلات الخاصة بالعمل أو الدراسة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، في مؤتمر صحفي، "نحتاج إلى بذل قصارى جهدنا لحماية صحتنا واقتصادنا وتجنب إغلاق عام ثانٍ".