للتصدي للموجة الثانية من كورونا.. ألمانيا تبدأ إغلاقا جزئيا لمدة شهر

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، أنّ ألمانيا ستدخل إغلاقا جزئيا لمدة شهر، في إطار تدابير مكافحة الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي إنّ الإغلاق الجزئي يشمل "غلق المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية لمدة شهر"، حسب ما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وأضافت أن هذه التدابير "القاسية" ستسري على جميع أنحاء البلاد، للحد من التواصل الاجتماعي والتفشي السريع لفيروس كورونا.

وفي المقابل، أشارت ميركل إلى استمرار عمل المدارس والحضانات، حسب المصدر ذاته.

وتجتاح موجة ثانية "شرسة" من جائحة كورونا الدول الأوروبية، على رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

ورصدت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية، بلغت 14 ألفا و964 إصابة بكورونا.

وسجلت دول العالم ، الثلاثاء، أكثر من نصف مليون إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد، حسب إحصاءات نشرتها وسائل إعلام أوروبية.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوزعدد مصابي كورونا بالعالم، 44 مليونا و572 ألفا، توفي منهم مليون و176 ألفا، وتعافى ما يزيد على 32 مليونا و592 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

