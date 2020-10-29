الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل تنتهك حقوق  طالبي اللجوء

دعا الاتحاد الأوروبي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" إلى اجتماع طارئ بعد ورود تقارير إعلامية تتحدث عن دعمها اليونان في إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى مياه بحر إيجة.

وذكرت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر" الأربعاء، أنه بعد اتصالها برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعت المجلس التنفيذي لـ"فرونتكس" إلى اجتماع "عاجل" في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضحت يوهانسون إنه ستتم مناقشة عمليات الصد وحماية الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء في اليونان خلال الإجتماع مع مجلس إدارة الوكالة.

يذكر أن مجلس إدارة "فرونتكس" يتكون من ممثلين عن الدول الأعضاء وممثلين اثنين عن مفوضية الاتحاد الأوروبي.

والثلاثاء، أعلنت وكالة "فرونتكس" أنها فتحت تحقيقا داخليا بشأن تقارير إعلامية تحدثت عن دعمها اليونان في إجبار طالبي اللجوء للعودة إلى المياه المفتوحة في بحر إيجة.

وأوضحت الوكالة في بيان، أنها أبلغت يوهانسون بالتحقيق الداخلي حول تلك التقارير.

يشار أن مجلة "دير شبيغل" الألمانية، ذكرت في بحث استقصائي الجمعة، أن فرونتكس تتصرف بشكل يتنافى مع القانون الدولي، بدعمها اليونان في عمليات إعادة اللاجئين لعرض البحر، ودفعهم للحدود التركية.

وتنفي الحكومة اليونانية إجراء عمليات صد للاجئين إلى تركيا، على الرغم من أن "دير شبيغل" ووسائل إعلام أخرى وثقت بالكامل العديد من هذه العمليات.