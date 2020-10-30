الشرطة الفرنسية تفض بالقوة مظاهرتين نظمهما مواطنون أتراك

فرقت الشرطة الفرنسية بالقوة، مظاهرتين نظمهما مواطنون أتراك، الخميس، بمدينتي "ديجون" (شرق)، وليون (جنوب شرق)؛ للتنديد بهجوم شنه محتجون موالون لأرمينيا، الأربعاء، أصابوا خلاله عددًا من الأتراك.

وبحسب مراسل الأناضول، قام مواطنون أتراك بتنظيم مظاهرة وسط مدينة "ديجون"، سرعان ما تحولت إلى مسيرة وهم يحملون أعلام بلادهم؛ للتعبير عن رفضهم للهجوم المذكور.

غير أن قوات الشرطة عمدت إلى تفريق المظاهرة بالقوة من خلال استخدام غاز الفلفل.

على الصعيد ذاته أيضًا، وفي مدينة "ليون" نظم مواطنون أتراك مظاهرة مماثلة، للغرض نفسه، قامت الشرطة الفرنسية بتفريقها بالقوة أيضًا، وأوقعت غرامات مالية على 65 منهم.

والأربعاء الماضي، أُصيب 5 أشخاص، بينهم 4 أتراك، كانوا في طريقهم للعمل، إثر إغلاق متظاهرين مؤيدين لأرمينيا، طريقا في مدينة "إيسير" جنوب شرقي فرنسا، ما أدى إلى اشتباكات بينهم.

وأفاد حينها شهود عيان بأن مئات المتظاهرين المؤيدين لأرمينا، قاموا بإغلاق الطريق السريع "أي 7" من الطرفين أمام حركة المرور، ما تسبب في تعطل السير.

ومع تصاعد التوترات بين المتظاهرين ومستخدمي الطريق، هاجم المتظاهرون مجموعة من المواطنين الأتراك كانوا في طريقهم للعمل.

وتسببت الاشتباكات في إصابة 4 أتراك بجروح إصابة أحدهم حرجة نُقل على إثرها إلى المستشفى.