مقتل رجل على يد الشرطة الفرنسية في مدينة أفينيون

قتلت الشرطة الفرنسية رجلاً قالت إنه هدد المارة بواسطة مسدس في مدينة أفينيون بجنوب شرق فرنسا صباح الخميس، وفق ما أعلنت السلطات التي استبعدت أن يكون هناك دافع تطرف وراء ذلك.

وقال المدعي العام في أفينيون إن من المستبعد أن يكون هناك دافع تطرف وراء ما حصل، موضحًا أن "الرجل كان خضع لمتابعة نفسية وأدلى بتصريحات غير متسقة".

وتدخلت الشرطة بُعيد الساعة 10,00 (9,00 صباحًا بتوقيت غرينتش) بعد تلقيها اتصالاً من أحد المارة ليُبلغ أن رجلاً يحمل مسدسًا كان يهدد الناس. وقال متحدث باسم شرطة أفينيون إن "الرجل هاجم الناس بسلاحه، وقُتل بيَد قوات الأمن"، مضيفا "ليس هناك جرحى".

وقد أوكِل التحقيق إلى الشرطة القضائية.

يأتي ذلك في وقت قُتِل ثلاثة أشخاص الخميس في كنيسة بمدينة نيس بجنوب شرق فرنسا جراء "اعتداء إرهابي" ندد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤكداً أن بلاده "لن تتنازل" عن قيَمها.