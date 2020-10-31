البطل الروسي "حبيب" يشارك صورة مهينة لماكرون ويصفه بالأبتر

وجه الروسي حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد " UFC" للفنون القتالية المختلطة، إهانات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية موجة الغضب بسبب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.

ونشر حبيب "المعتزل" صورة مسيئة للرئيس ماكرون، عبارة أن وجه ماكرون مطبوع عليه حذاء عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام".

وعلق عليها قائلا باللغة العربية: "قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية".

وأضاف قائلا "‎أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب.. ‎نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى".

وأردف قائلا "‎صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين"، مضيفًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا".

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال الرئيس ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية.