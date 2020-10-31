فرنسا.. إصابة قس أرثوذكسي في إطلاق نار بمدينة ليون

أعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، أن "قساً أرثوذكسيا، يحمل الجنسية اليونانية، تعرض لإطلاق نار باستخدام بندقية صيد بمدينة "ليون" شرقي البلاد ما أدى إلى إصابته، وهو الآن في وضع صحي حرج، فيما لاذ المهاجم بالفرار".

ونقل موقع "فرانس 24" المحلي عن مصدر بالشرطة الفرنسية (طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام) إن "قساً أصيب بإطلاق نار ببندقية صيد بمدينة "ليون" الفرنسية، وإن المهاجم لاذ بالفرار".

وأضاف المصدر أن "القس تعرض لإطلاق النار مرتين في حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي بينما كان يغلق الكنيسة".

ويتلقى القس العلاج في المستشفى من إصابات تهدد حياته، وهو الآن في وضعية حرجة، بحسب المصدر نفسه.