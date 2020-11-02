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فرنسيون من اليمين المتطرف يلتحقون بالقتال في أرمينيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.11.2020 16:04
مدنيون يتطوعون للقتال بجانب الجيش الأرميني رويترز مدنيون يتطوعون للقتال بجانب الجيش الأرميني (رويترز)

أعلن المدعو مارك دي كاكويراي فالمينيه، الذي يتزعم جماعة Zouaves Paris اليمينية المتطرفة في فرنسا، توجهه إلى إقليم "قره باغ" للقتال إلى جانب أرمينيا ضد الجيش الأذربيجاني.

جاء ذلك في منشور له عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أرفقه بصورة له مرتدياً الزي العسكري وبيده سلاح رشاش.

وقالت صحيفة Liberation الفرنسية، إن مارك دي كاكويراي فالمينيه يعرّف عن نفسه بأنه "فاشي"، فضلاً عن كون الجماعة التي يتزعمها، تنتهج أيديولوجية "النازية الجديدة."

ويأتي توجّه شخصية يمينية متطرفة إلى "قره باغ" للقتال في صفوف أرمينيا، بعد إعلان أذربيجان وجود عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بين قوات يريفان.

كما تشهد المناطق ذات الأغلبية الأرمينية في لبنان إقامة نقاط لتجنيد الشباب من أجل القتال في صفوف القوات الأرمينية بإقليم "قره باغ."

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وقرابة 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.

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