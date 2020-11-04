زعيما قبرص التركية يلتقي نظيره الرومي للمرة الأولى منذ انتخابه

التقى رئيس جمهورية شمال قبرص التركية المنتخب حديثاً بزعيم إدارة قبرص الرومية، في أول لقاء مباشر بينهما، تناولا فيه عددًا من الأمور حول بأزمة الجزيرة القبرصية.

جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها من مقر الرئاسة، الرئيس القبرصي التركي أرسين تتار، الثلاثاء، عقب لقائه نيكوس أناستاسيادس، التي قيم خلالها الموضوعات التي تناولها مع زعيم قبرص الرومية.

وذكر تتار أن اللقاء كان لقاء تعارف غير رسمي، جرى في المنطقة العازلة بالعاصمة لفكوشا، وفي حضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقبرص إليزابيث سبهار.

وأوضح أنه تمت مناقشة العديد من القضايا في الاجتماع، دون خوضهما في مزيد من التفاصيل، مشيرًا أنهما تبادلا وجهات النظر حول الرسالة التي كتبها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتابع قائلا "تحدثت عن حقائق قبرص، والسلطة التي أستمدها من الشعب، وعن التطلعات الجديدة التي ظهرت في ضوء ذلك".

وأضاف تتار قائلا "وشددت على أن التفاهم الفيدرالي الذي تم الحفاظ عليه منذ عام 1977، بات لا يبشر بأي أمل خلال هذه المرحلة، بالنسبة للشعب القبرصي التركي، لذا فقد حان الوقت للجلوس على الطاولة بأفكار جديدة".

وأردف قائلا "وبمرور الوقت، أظهر الشعب القبرصي التركي رغبته في تلبية هذه التوقعات. لذلك ، تمت مناقشة إمكانية تقييم كل هذه القضايا وإدارة العملية في مؤتمر خماسي في الوقت الذي يراه الأمين العام غوتيريش مناسبًا لمواصلة هذه القضية ".

وبيّن أن فكرة المؤتمر الخماسي، جاءت من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وأنها وردت في رسالة الأمين العام، غوتيريش، وأن الزعيم القبرصي الرومي، أناستاسيادس، ينظر لها بإيجابية.

في سياق متصل ذكر تتار أنهم تحدثوا خلال اللقاء حول منطقة "مرعش" المغلقة، ومسألة مصادرالهيدروكربونات، وأن القيود المفروضة على القبارصة الأتراك وصلت لنقطة غير مقبولة، تتنافى مع حقوق الإنسان.

واستطرد قائلا "المهم في مثل هذه الاجتماعات أن نقوم بما يقع على عاتقنا لكي نظهر النوايا الحسنة للقبارصة الأتراك، وإدارة العملية وفقًا لذلك".

وأفاد تتار قائلا "لقد أعربت في هذا الاجتماع، عن أن هذه قضية قبرص هي قضية مشتركة، وهي قضية وطنية للقبارصة الأتراك، يتابعونها منذ سنوات مع تركيا. لذلك نحن دائمًا نتشاور مع تركيا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، في بيان، إن الاجتماع أتاح فرصة لتتار وأناستاسياديس للتعرف إلى بعضهما وتبادل وجهات النظر للمرة الأولى بشكل غير رسمي، في الاجتماع الذي استضافته سبيهار.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا عزمهما على الاستجابة بشكل إيجابي لتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لعقد اجتماع غير رسمي خماسي يجمع زعيمي قبرص التركية والرومية والدول الثلاث الضامنة (تركيا واليونان وبريطانيا) إضافة إلى الأمم المتحدة.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، تعهد غوتيريش، بأنه سيعمل مع زعيمي قبرص التركية والرومية والدول الضامنة لبحث إمكانية "عقد اجتماع غير رسمي للدول الخمس إضافة إلى الأمم المتحدة في مرحلة مناسبة".

وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتخب تتار رئيسا لجمهورية شمال قبرص التركية بحصوله على 51.69 بالمئة من الأصوات، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكانت الجولة الأولى أجريت في 11 أكتوبر، ولم يتمكن خلالها أي مرشح من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.