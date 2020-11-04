فرنسا تحظر جمعية "الذئاب الرمادية" التركية

قررت فرنسا حظر الجمعية المسماة بـ"الذئاب الرمادية" التركية، على أراضيها، بدعوى عدم امتلاكها شخصية اعتبارية.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة، الأربعاء، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية.

وزعم دارمانان أن الجمعية شجعت على الكراهية والتمييز وشاركت في أعمال عنف.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصيب 5 أشخاص بينهم 4 أتراك بجروح إثر تعرضهم للعنف من قبل متظاهرين مؤيدين لأرمينيا في مدينة فيينا جنوبي فرنسا.

وإثر الحادثة نظم أتراك مسيرات احتجاجية ضد عنف المتظاهرين الأرمن، في مدينتي ليون وديجون، استخدمت خلالها الشرطة الفرنسية غازات مسيلة للدموع لتفريق المسيرات، فضلا عن تغريم المشاركين فيها.

وصدرت مطالبات من قبل بعض الساسة وأوساط رسمية بترحيل الأتراك المشاركين في المسيرات، بينما التزمت تلك الجهات الصمت حيال عنف المتظاهرين الأرمن.