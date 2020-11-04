كوفيد.. إيطاليا تفرض حظر التجول ليلاً وتغلق مراكز التسوق

أصدر رئيس الحكومة الإيطالية مرسوماً ليل الثلاثاء الأربعاء بحظر التجول في جميع أنحاء البلاد عند الساعة 22,00 (21,00 ت غ)، حسبما ذكرت وسائل الإعلام صباح الأربعاء نقلاً عن مكتب الرئيس جوزيبي كونتي.

كما تم فرض قيود أخرى يفترض أن يكشف كونتي تفاصيلها اليوم ستطبق حتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر، بما في ذلك إغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت إيطاليا أول دولة تضررت في أوروبا بوباء كوفيد-19 في شباط/فبراير. وسجل فيها أكثر من 39 ألف وفاة من أكثر من 750 ألف إصابة.

وبموجب هذا المرسوم الجديد سيتم تقسيم المناطق العشرين في إيطاليا، إلى ثلاثة قطاعات أخضر وبرتقالي أحمر حسب خطورة الوضع الوبائي.

على الصعيد الوطني، سيتم فرض حظر للتجول من الساعة 22,00 إلى الساعة الخامسة. ولا يمكن التنقل في هذا الوقت إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة يجب تبريرها.

وفرض على المدارس الانتقال إلى التعليم عن بعد وسيتم إغلاق المتاحف.

كما سيتم إغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو العطل العامة ولن تتمكن وسائل النقل العام من قبول أكثر من خمسين بالمئة من الركاب من إجمالي سعتها.