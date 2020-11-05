المفوضية الأوروبية تدعو إسرائيل لوقف سياسة هدم المباني الفلسطينية

دعت المفوضية الأوروبية، الخميس، السلطات الإسرائيلية إلى وقف سياسة هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أن القوات الإسرائيلية هدمت 70 مبن في منطقة الأغوار هذا الأسبوع، بما في ذلك أماكن سكنية وورش عمل ومراكز صحية.

وأكدت المفوضية، أن عمليات التدمير واسعة النطاق ومصادرة المباني مستمرة منذ مطلع العام الجاري.

وأشارت إلى وجود مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية بنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي تعرضت للتهديد بالهدم من السلطات الإسرائيلية.

ولفتت إلى وجود حوالي 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم، داعية إسرائيل إلى حماية حقوق تعليم الأطفال.

وأوضحت أن مثل هذه التطورات تشكل عائقا أمام حل الدولتين.

وجددت دعوتها لتل أبيب لوقف جميع عمليات التدمير للمباني الفلسطينية، وأيضا للمنشآت الممولة من الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.