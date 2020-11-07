فرنسا تدين هجمات "بي كا كا" الإرهابي على قوات الأمن شمالي العراق

أدانت الخارجية الفرنسية، السبت، هجمات منظمة "بي كا كا" الإرهابية على قوات شرطة إقليم شمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أنها تدين بشدة الهجمات المتكررة ضد قوات الأمن في مدينة دهوك بالإقليم، معربة عن تعازيها لأسر ضحايا الهجمات والشفاء العاجل للجرحى.

وشن مسلحو "بي كا كا" هجمات يومي 4 و5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، على قوات الشرطة التابعة لإقليم شمال العراق، أسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة 3 آخرين.

وتتخذ منظمة "بي كا كا"، من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية بالمنطقة، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

وأشارت الوزارة الفرنسية إلى أن قوات أمن الإقليم، وقوات أمن الحكومة المركزية في بغداد، قوات حليفة في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت أن فرنسا تدين كافة الهجمات التي تستهدف سيادة ووحدة العراق، واستقرار الإقليم في شمال العراق.

ولفت إلى أن "فرنسا تذكّر في هذا الشأن أن الاتحاد الأوروبي يصنف بي كا كا كمنظمة إرهابية".