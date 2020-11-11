فرنسا تدعو رعاياها في الإمارات إلى توخي أقصى درجات الحذر

دعت السفارة الفرنسية في الإمارات، الأربعاء، رعاياها إلى "توخي أقصى درجات الحذر"، في أعقاب الهجوم الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية .

وقالت السفارة في بيان، إن البعثة الدبلوماسية الفرنسية تدعو رعاياها في الإمارات إلى "توخي أقصى درجات الحذر، لاسيما في المناطق السياحية وأوساط الأجانب"، حسب ما نقل موقع قناة "فرانس 24" (رسمية).

وأضافت أن البعثة على اتصال بالسلطات الإماراتية المعنية بتوفير درجة عالية من الأمن للفرنسيين.

وأعلنت السلطات السعودية، اليوم، إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، إثر وقوع "اعتداء" خلال حضور القنصل الفرنسي "مناسبة" في محافظة جدة شرقي المملكة، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).

ولم يتضح على الفور سبب الاعتداء، لكنه يأتي في وقت يخيم فيه الغضب على المسلمين في أنحاء العالم، جراء ما يرون أنها مواقف معادية للإسلام من جانب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ومسؤولين فرنسيين آخرين.

وتشهد دول إسلامية كثيرة حملات مقاطعة للمنتجات الفرنسية، مع دعوات إلى ضرورة أن تسن السلطات الفرنسية قانونًا لتجريم "معاداة الإسلام"، تمامًا كما جرمت "معاداة السامية".