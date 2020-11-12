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إطلاق النار على مقر السفارة السعودية في لاهاي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 12.11.2020 14:09
آخر تحديث في 12.11.2020 15:04
إطلاق النار على مقر السفارة السعودية في لاهاي

أعلنت الشرطة الهولندية، الخميس، تعرض مقر السفارة السعودية بمدينة لاهاي لإطلاق نار، دون إصابات.

وجاء في بيان نشرته الشرطة على تويتر: "وردنا قبل الساعة السادسة صباحا (5:00 ت.غ)، رسالة تفيد بتعرض مقر السفارة السعودية في لاهاي لإطلاق نار، وأن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين".

كما أشارت الشرطة إلى بدء التحقيق في الواقعة، مطالبة شهود العيان بالإدلاء بشهاداتهم عبر التواصل هاتفيا مع الشرطة.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن آثار نحو 20 عيارا ناريا لوحظوا على مبنى السفارة و نوافذها.

غيّر أن الشرطة لم تذكر أي تفاصيل حول عدد الأعيرة النارية.

كما لم تكشف حتى الساعة (10:46 ت.غ) عن دوافع الحادث.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الجانب السعودي.

ويأتي إطلاق النار على السفارة السعودية في هولندا بعد يوم من وقوع "اعتداء" خلال حضور القنصل الفرنسي "مناسبة" في مقبرة لغير المسلمين بمحافظة جدة شرقي المملكة؛ أسفر عن إصابة اثنين بجروح طفيفة.

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