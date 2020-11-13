بعد انشقاقه عن ميركل.. سياسي ألماني يشكل حزباً جديداً

أسس يورغن تودينهوفر حزبًا سياسيًا جديدًا في ألمانيا، بعد أن انشق عن حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقد نظم تودينهوفر البالغ 80 عامًا، الخميس، أول فعالية بعد تأسيس الحزب، أمام "باب براندنبورغ" بالعاصمة برلين، وألقى كلمة انتقد فيها الأحزاب السياسية، والساسة في بلاده.

وقال تودينهوفر إن "الكذب والعنف من الوسائل الطبيعية التي تستخدمها السياسية الألمانية".

وأعرب عن رفضه لإرسال ألمانيا قواتها إلى مهمات دولية خارجية، مشيرًا إلى أنه "من خلال إرسال تلك القوات، تتم خدمة مصالح الولايات المتحدة في أن تصبح قوة عالمية".

وفي إشارة إلى رغبته في إنهاء التمييز بين المهاجرين والألمان عند الولادة ، قال تودينهوفر: "نحن جميعًا ألمان لنا نفس الحقوق. فيجب ألا تكون هناك مسميات من قبيل ألمان من الدرجة الأولى والثانية"، مشددًا على ضرورة التصدي بشدة للعنصرية.

ولفت إلى أن الحكومة الألمانية فقدت مصداقيتها، مشيرًا إلى أنهم أطلقوا على الحزب الذي أسسه اسم "فريق تودينهوفر"، وأنهم سيشاركون في الانتخابات العامة العام المقبل.

وبين عامي 1972 1990 كان تودينهوفر نائبًا بالبرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وعمل بعد ذلك في مهنة الصحافة، وله عدد كبير من المؤلفات بخصوص الشرق الأوسط.