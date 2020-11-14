مقتل شخصين في هجومين متعاقبين بمدينة شوليه الفرنسية

قتل شخصان وأصيبت امرأة بجروح خطيرة، السبت، إثر تعرضهم لهجومين متعاقبين باستخدام أداة حادة في مدينة "شوليه" غربي فرنسا.

ونقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن المدعي العام في مدينة "أنجيه" إيريك بوييار قوله إنه "تم توقيف شخص مشتبه فيه في تنفيذ الهجوم".

وأشار بوييار إلى أن "السلاح المستخدم في الهجوم هو أداة قطع، ولا توجد شخصية إرهابية مزعومة متهمة في الوقت الحالي".

وأكد أنه "من السابق لأوانه تقديم الرجل الموقوف على أنه منفذ الهجوم".

وأوضح المسؤول الفرنسي أن "الهجوم الأول استهدف شخصين مسنين تم العثور عليهما مصابين، وللأسف لم ينج الرجل (83 عاما)، حيث لقي حتفه أثناء نقله بمروحية إلى المستشفى".

فيما تم نقل المرأة (81 عاما) إلى المستشفى، وحالتها الصحية حاليا مستقرة، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف النائب العام أن "الاعتداء الثاني وقع بعد 20 دقيقة من الهجوم الأول، وأسفر عن مقتل رجل في الخمسينيات من عمره متأثرا بجراحه".