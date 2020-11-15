الاتحاد الأوروبي يدعو لحل "الصراع المنسي" في اليمن

دعا الاتحاد الأوروبي، الأحد، إلى حل "الصراع المنسي" في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر حسابه على تويتر.

وأوضح بوريل "لوقت طويل، لم نتحدث بما فيه الكفاية عن الأزمة الحادة في اليمن".

وشدد قائلا: "علينا معالجة هذا الصراع المنسي، والتحدث عن اليمن"، دون تفاصيل أخرى.

وخلال الأشهر الماضية، كثف مسؤولون أوروبيون تحركاتهم الدبلوماسية، من أجل العمل على إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 % من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف سعودي إماراتي، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.