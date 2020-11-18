بريطانيا.. الشرطة تحقق مع أطفال قصّر لصلتهم باليمين المتطرف

كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في تقرير الثلاثاء، أنّ أطفالاً أعمارهم لا تتعدى العشر سنوات هم قيد التحقيق حول صلاتهم باليمين المتطرّف في المملكة المتحدة.

وتُظهر أرقام وزارة الداخلية ارتفاعاً كبيراً في عدد الأشخاص الذين أحيلوا إلى برنامج الحكومة لمكافحة الإرهاب، بسبب مخاوف بشأن مشاركتهم المحتملة مع اليمين المتطرف، وذلك على الرغم من أنّهم لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

وقد أُحيل إلى البرنامج ما مجموعه 682 طفلاً عام 2017-2018، مقارنة بـ 131 في عام 2014-2015، أي بزيادة أكثر من خمسة أضعاف.

ويشمل المجموع لعام 2017-2018، 24 طفلاً ممّن هم دون العاشرة من العمر.

اللافت أنّه لأول مرة منذ تسجيل البيانات، كان هناك توازن في عدد الحالات المرتبطة باليمين المتطرّف وتلك المرتبطة بالتطرّف الإسلامي، خلال العام حتى مارس/آذار 2019.

ومن بين 5738 إحالة، من جميع الفئات العمرية، ارتبطت 24 في المائة من المخاوف بالتطرف الإسلامي، و24 في المائة أخرى بالتطرف اليميني. وارتبط الجزء الأكبر من الإحالات، 62 في المائة، بالأطفال والمراهقين حتى سن العشرين.