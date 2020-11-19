أمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأئمة المسلمين في فرنسا، 15 يوما لوضع ميثاق يؤكد على القيم الجمهورية للدولة، ويحدد أن الإسلام "دين فقط وليس حركة سياسية".

جاء ذلك بعدما استقبل ماكرون، مساء الأربعاء، بقصر الإليزيه، أئمة مسلمين في فرنسا، حسب ما نقل موقع "فرانس 24" الخميس.

وعرض الأئمة على ماكرون، وبناء على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لهم في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون طلب أيضا من الأئمة "أن يضعوا في غضون 15 يوما ميثاقا للقيم الجمهورية يتضمن تأكيدا على الاعتراف بقيم الجمهورية، ويحدد أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية".

كما أوضحت أن الرئيس الفرنسي طلب أيضا أن ينص الميثاق "على إنهاء التدخل أو الانتماء إلى دول أجنبية".