ألمانيا.. عدد الإصابات بكوفيد-19 يتجاوز عتبة المليون

أعلنت ألمانيا الجمعة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة المليون منذ بداية وباء كوفيد-19.

وقال معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية إنه سجل في ألمانيا رسميا حتى الجمعة مليونا و6394 إصابة معلنة بعد زيادة 22906 إصابات خلال 24 ساعة، و15586 وفاة بينهم 426 في الساعات ال24 الأخيرة.

وتأتي رينانيا شمال فيستفاليا التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا على رأس المقاطعات الأكثر تضررا إذ بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 250 ألفا، متقدمة على بافاريا (حوالى 198 ألف مصاب) وبادي فورتمبرغ (نحو 143 ألفا)،

في برلين أحصيت حوالى 62 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت مساء الأربعاء أن الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والقيود المفروضة على التجمعات الخاصة، ستُمدد حتى مطلع كانون الثاني/يناير.

وقالت ميركل في ختام اجتماع استمر أكثر من سبع ساعات مع حكام مقاطعات البلاد الـ16 "ما زلنا مضطرين لبذل جهود (...). عدد الإصابات اليومية ما زال عند مستوى مرتفع للغاية".

وأضافت أنه بناءً على ذلك فإن الإجراءات والقيود التي أقرت في اجتماع سابق عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري سيتم تمديد العمل بها "حتى بداية شهر كانون الثاني/يناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقع في معدل الإصابة، لكن هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن".