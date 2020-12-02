المفوضية الأوروبية: تركيا تلعب دورا مهما في قضية الهجرة

شدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، على الدور المهم الذي تلعبه تركيا في قضية الهجرة، مشيرا إلى أنها باتت في الوقت الراهن أكثر بلدان العالم استضافة للاجئين.

جاء ذلك خلال مشاركته، الثلاثاء، في جلسة بعنوان "العالم متعدد الأقطاب في فترة الجائحة: مستقبل التعاون العالمي"، في إطار منتدى "تي آر تي وورلد" الرابع، الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، تحت شعار "النظام الدولي والديناميات المتغيرة في العالم ما بعد جائحة كورونا".

وأوضح شيناس أن على الاتحاد الأوروبي رسم إطار شامل لأزمة الهجرة.

وأشار إلى أن افتقار الاتحاد لسياسة أقوى بشأن الهجرة أمر لا يمكن أن يتصوره عقل.

وأعرب عن شكره لتركيا على الجهود التي تبذلها في قضية الهجرة.

وتابع: "نعترف بأن الدور الذي تلعبه تركيا في مكافحة الهجرة وتدفقها مهم للغاية".

وأردف: "سيستمر تعاوننا ودعمنا لها في المستقبل، حيث باتت أكثر بلدان العالم استضافة للاجئين في الوقت الراهن".

وعلى صعيد آخر، أكد شيناس أن العالم سيتجه إلى "تعددية الأطراف" في حقبة ما بعد الجائحة، مشيرا أن ذلك "أمر لا مفر منه".

وأضاف: "خلال هذه المرحلة، أدرك العالم أهمية التعاون المتعدد الأطراف والنظام المتعدد الأطراف المستند إلى القانون".