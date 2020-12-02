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عضو بارز في الحزب الحاكم بالمجر يستقيل بعد حضوره "حفل جنس للمثليين"

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 02.12.2020 13:50
آخر تحديث في 02.12.2020 14:35
عضو بارز في الحزب الحاكم بالمجر يستقيل بعد حضوره حفل جنس للمثليين

استقال عضو بارز بالحزب الحاكم في المجر، المعروف بموقفه المناهض للمثليين، بعدما حضر "حفل جنس للمثليين" في بروكسل انتهك قواعد الإغلاق.

وأوقفت الشرطة جوزيف شاير، وهو عضو في البرلمان الأوروبي وقيادي في حزب الاتحاد المدني المجري، على إثر بلاغات بشأن حفل في أحد المنازل انتهك قواعد الإغلاق.

وقال مدعون إنه عُثر على مخدرات مع شاير الذي حاول الفرار من الحفل.

واعتذر شاير عن "الخطأ الشخصي الذي ارتكبه".

وبحسب التقارير، فقد حضر الحفل، الذي أقيم في شقة بوسط بروكسل، 25 شخصاً معظمهم من الذكور. وداهمت الشرطة المكان للاشتباه في مخالفة القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.

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