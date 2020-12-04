إنكلترا.. قتلى في انفجار حوض كيميائي في ضواحي بريستول

قتل أربعة أشخاص في انفجار وقع في حوض كيميائي في محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في ضواحي مدينة بريستول بجنوب غرب إنكلترا، وفق ما أعلنت الشرطة البريطانية م الخميس.

وقال مفوض الشرطة في بريستول مارك روناكريس في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون البريطاني إن الشرطة تلقت اتصالا لطلب المساعدة حوالى الساعة 11,20 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش بعد الانفجار في ميناء إيفونموث.

وأوضح أن الضحايا هم ثلاثة موظفين في شركة "ويسكيس ووتر" لتوريد المياه ومقاول.

وقال المسؤول نفسه إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة شخص بجروح لكن حياته ليست في خطر.

وأضاف "لن نطلق تكهنات بشأن الانفجار (...) لكن بوسعي التأكيد أن الحادثة لا تعتبر ذات طبيعة إرهابية".

وأشار إلى أن الموقع لم يعد خطيرا، لكنه دعا الجمهور إلى تجنب المنطقة.

وكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة على تويتر أنه "يشعر بحزن عميق لمقتل أربعة أشخاص"، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا. كما عبر عن شكره لفرق الإغاثة على جهودها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن شاهد عيان كيران جنكينز قوله إنه كان في مستودع قريب وقت الانفجار. وأضاف "نظرنا عبر النافذة وكل ما استطعنا رؤيته هو أشخاص يركضون".

وتابع "لا نعرف ما حدث. كنت في حالة صدمة فعلا".

ووصف شاهد آخر وهو شون نولان لوكالة الأنباء البريطانية برس أسوسييشن انفجارا أعقبه صدى استمر ثانيتين أو ثلاث ثوان. وقال "هذا كل شيء. لم يكن هناك دخان".