بريطانيا.. إعدام 30 ألف ديك رومي إثر تفشي "إنفلونزا الطيور"

أعلنت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية (ديفرا)، الأحد، إعدام أكثر من 30 ألف ديك رومي إثر الإبلاغ عن تفشي إنفلونزا الطيور في أحد المزارع بمقاطعة "نورفولك" شرقي إنجلترا.

ونقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية، عن متحدث باسم ديفرا (لم تسمّه) قوله: "تم إعدام 30 ألف ديك رومي في مزرعة نورفولك كإجراء احترازي".

وأضاف: "التحقيق البيطري جار في الموقع المذكور لتحديد المصدر المحتمل للعدوى وتحديد مدة ظهور المرض في الأماكن المصابة".

وترى الصحيفة البريطانية أن "تفشي إنفلونزا الطيور وإعدام الكم الهائل من الديوك الرومي، يمكن أن يؤدي إلى نقص في محلات البقالة عشية أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة".

والأسبوع الماضي، أكدت الصحيفة ذاتها أنه تم تسجيل تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة شمالي يوركشاير، ما أدى إلى إعدام 10 آلاف و500 ديك.

ويعد الديك الرومي واحدا من أكثر الأطباق شعبية على طاولة عيد الميلاد البريطانية.