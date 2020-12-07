الأتراك ينظمون مظاهرة دعماً لأذربيجان في كولونيا الألمانية

نظم أتراك مظاهرة في مدينة كولونيا الألمانية، الأحد، داعمة لأذربيجان وتنديدا بالهجمات الأرمينية ضد المدنيين في إقليم "قره باغ".

وأفاد مراسل الأناضول أن المسيرة نظمتها دار الحضارة الأذربيجانية في ألمانيا، أمام كاتدرائية كولونيا التاريخية.

وصرح ألطاي رستملي، أحد المنظمين للفعالية، أن قوات الجيش الأرميني وقفت عاجزة أمام الجيش الأذربيجاني في الحرب، فعملت على قتل 94 مدنيا انتقاما وتخفيفا لآلامهم.

ووصف اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، قرارا يدعو الحكومة الفرنسية الاعتراف بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني كـ"جمهورية قره باغ"، بأنها "فضيحة".

وأضاف أن فرنسا بموقفها فقدت حياديتها وستفقد أيضا مكانتها في مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ورفعت التظاهرة التي نظمت رغم الطقس البارد والمطر أعلام تركيا وأذربيجان وألمانيا.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 بالمئة من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت نحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.