وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبدؤون اجتماعهم عشية القمة الأوروبية

انطلق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعلى جدول أعماله قضايا عدة بينها العلاقات مع تركيا.

ويأتي الاجتماع قبل أيام من قمة أوروبية على مستوى القادة، ليحدد إطار القضايا التي ستناقش خلال القمة المرتقبة في 10و11 ديسمبر/ كانون ثاني الجاري.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الوضع في جورجيا عقب الانتخابات، والانتخابات البرلمانية في فنزويلا، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية لدى الأخيرة.

كما يبحث النتائج التي أسفر عنها قانون الأمن الجديد في هونغ كونغ، والآلية الأوروبية لفرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن علاقات الاتحاد مع تركيا.

وفي تصريحات صحفية قبيل الاجتماع، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده تبذل جهوداً لتطوير الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر أن أنقرة تقوم بـ"تصرفات استفزازية" وفق تعبيره، وأن المشاركين في الاجتماع سيناقشون نتائج تلك الممارسات التركية.

وترى بلدان الاتحاد الأوروبي أن تركيا لا تلبي توقعاتهم فيما يخص الوضع شرق البحر المتوسط، ويتقدمون لها ببعض المطالب فيما يخص جزيرة قبرص، وإقليم "قره باغ" الأذربيجاني، وليبيا وسوريا.

وهدأت التوترات القائمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مؤخراً عندما أعادت أنقرة سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" إلى مينائها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويهدد المسؤولون الأوروبيون بفرض تدابير احترازية ضد تركيا في حال رفضت الأخيرة تلبية المطالب الأوروبية في العديد من القضايا المختلفة، فيما أعلنت أنقرة مرارا أن سياسة التهديد لن تنجح مع تركيا.