بريطانيا تبدأ إعطاء اللقاح المضاد لكوفيد-19 لمواطنيها

بدأت بريطانيا صباح الثلاثاء إعطاء لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الأكثر ضعفاً، لتصبح بذلك أول دولة غربية تطلق برنامج تلقيح واسع النطاق ضد فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وأصبحت مارغاريت كينان البالغة تسعين عاماً، أول شخص في العالم يتلقى اللقاح الذي طوّره تحالف المختبرين الأميركي والألماني بعد قرابة أسبوع من إعطاء السلطات البريطانية ضوءها الأخضر لتوزيعه في البلد الأكثر تضرراً في أوروبا مع قرابة 61500 وفاة.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة كينان في مستشفى في كوفنتري في وسط انكلترا، تتلقى الحقنة أثناء جلوسها على كرسي وتبادلها أطراف الحديث مع الممرضة.

وقالت كينان أمام عدسات الكاميرات "أشعر أنني مميزة كثيراً بكوني أول شخص يتلقى لقاح ضد كوفيد-19، إنه أفضل هدية عيد ميلاد مسبقة يمكن أن أتمناها".

وأضافت وفق ما نقلت عنها وكالة برس أسوسييشن، "هذا يعني أنه بات بامكاني أخيراً أن أمضي وقتاً مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد، بعد أن كنت لوحدي لفترة طويلة هذا العام".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "هذا اليوم يمثل تقدماً هائلاً في معركة المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا المستجدّ". وحذّر من أن "التلقيح بشكل واسع سيستغرق وقتاً" داعياً إلى مواصلة احترام القيود المفروضة.