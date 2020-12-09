تحطم مروحية عسكرية في جنوب فرنسا ومقتل 5 من طاقمها

تحطمت مروحية تابعة للقوات الجوية الفرنسية وعلى متنها 6 أشخاص، بعد سقوطها في إقليم "سافوا" جنوب شرقي البلاد على ما أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء.

وأفادت ولاية "سافوا" في بيان، إن المروحية سقطت على ارتفاع 1800 متر في منطقة "بونفيارد" التابعة للإقليم.

وأوضح البيان أن المروحية كان على متنها 4 من أفراد القوات الجوية و2 آخرين من طاقم الطائرة، وأنه تم التواصل مع أحدهم.

وأضاف أنه تم تحديد مكان المروحية، مشيرا إلى وجود صعوبة في الوصول إلى المروحية بسبب الضباب، دون ذكر أية تفاصيل حول مصير من كانوا على متنها.