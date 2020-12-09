القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

تحطم مروحية عسكرية في جنوب فرنسا ومقتل 5 من طاقمها

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.12.2020 10:10

تحطمت مروحية تابعة للقوات الجوية الفرنسية وعلى متنها 6 أشخاص، بعد سقوطها في إقليم "سافوا" جنوب شرقي البلاد على ما أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء.

وأفادت ولاية "سافوا" في بيان، إن المروحية سقطت على ارتفاع 1800 متر في منطقة "بونفيارد" التابعة للإقليم.

وأوضح البيان أن المروحية كان على متنها 4 من أفراد القوات الجوية و2 آخرين من طاقم الطائرة، وأنه تم التواصل مع أحدهم.

وأضاف أنه تم تحديد مكان المروحية، مشيرا إلى وجود صعوبة في الوصول إلى المروحية بسبب الضباب، دون ذكر أية تفاصيل حول مصير من كانوا على متنها.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال متحدث المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إن من مصلحة الاتحاد الأوروبي...
مختارات