رئيس الوزراء الإيطالي: قمة الاتحاد الأوروبي يجب ألا تزيد التوترات مع تركيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن الإشارات التي سيتم إرسالها إلى أنقرة في قمة قادة الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون واضحة وألا تزيد من التوترات.

جاء ذلك في كلمته الأربعاء، باجتماع الجمعية العامة لمجلس النواب في الجناح السفلي من البرلمان، حول القضايا التي ستتم مناقشتها خلال القمة الأوروبية.

وأشار إلى أن القمة الأوروبية ستبحث العديد من القضايا المهمة، إلى جانب العلاقات التركية الأوروبية.

وأضاف كونتي أنه "من الضروري أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد وبشكل مقنع، وأن تكون الإشارات التي سيتم إرسالها إلى أنقرة واضحة ولا ينبغي أن تؤدي إلى ديناميكيات تزيد من التوتر الذي لا نريده".

ولفت أنه ينبغي إبقاء نافذة الفرصة مفتوحة لتعزيز الأجندة الإيجابية، مؤكدا أن "تغذية التوترات ضد بلد حليف في الناتو ليس في صالح أوروبا".