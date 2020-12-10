ألمانيا تمدد حظر تصدير الأسلحة للسعودية حتى نهاية 2021

قررت ألمانيا، الخميس، تمديد حظر تصدير السلاح إلى السعودية حتى نهاية العام المقبل 2021.

ونقلت وكالة (DPA) الألمانية عن مسؤولين حكوميين (لم تسمهم) قولهم إن "الحكومة الألمانية اتخذت خطوة إلى الأمام لتشديد الحظر".

وأوضح المسؤولون أن الحكومة "ألغت التصاريح التي كانت معلقة سابقًا، باستثناء الأسلحة التي تم إنتاجها بالاشتراك مع دول أوروبية أخرى"، بحسب المصدر.

يذكر أن الحكومة الألمانية قررت حظر تصدير السلاح إلى السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، على خلفية الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وكانت الحكومة الألمانية مددت حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية عدة مرات، آخرها يستمر إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.