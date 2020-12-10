فرنسا تفرض غرامة قدرها مئة مليون يورو على غوغل و35 مليونا على أمازون

أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت في فرنسا الخميس أنها فرضت غرامات على مجموعتي غوغل وأمازون تبلغ على التوالي 100 مليون يورو و35 مليون يورو لعدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز).

وتأخذ اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات على موقعي غوغل (فرنسا) وأمازون (فرنسا) خصوصا ممارسة إيداع أدوات تتبع إعلانية على كمبيوتر مستخدم الإنترنت "من دون الحصول على موافقته المسبقة" .

من جهة أخرى، لم تكن أشرطة المعلومات التي تم عرضها أثناء الاطلاع على هذه المواقع من قبل اللجنة على "معلومات واضحة بدرجة كافية ليعرف مستخدم الإنترنت الغرض من استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه وكيف يمكنه رفضها" بحسب اللجنة. وأمرت اللجنة بتعديل لافتة المعلومات الخاصة هذه خلال ثلاثة أشهر مع غرامة قدرها مئة ألف يورو عن كل يوم تأخير بعد انتهاء هذه الفترة.