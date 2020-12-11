مناورات بحرية مشتركة نادرة تجمع بين روسيا والناتو

أعلن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية الخميس، أن سفنه ستجري تدريبات مشتركة مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأول مرة منذ 10 سنوات.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي ستشارك في المناورات العسكرية "أمان-2021″ أكثر من 30 دولة من بينها تركيا، وباكستان، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، واليابان، والفلبين، وماليزيا، وسيريلانكا، وإندونيسيا.

وأوضح البيان أن المناورات ستجري في شباط/فبراير 2021 قبالة ميناء "كراتشي" على الساحل الباكستاني.

وستُمثل البحرية الروسية بفرقاطة وسفينة دورية وقاطرة إنقاذ ووحدة مشاة بحرية وفرقة لإزالة الألغام ومروحية بحرية.

يذكر أن آخر مرة عملت فيها سفن البحرية الروسية جنبًا إلى جنب مع سفن حلف شمال الأطلسي كانت في عام 2011 قبالة سواحل إسبانيا في إطار تدريبات "بولد مونارك".