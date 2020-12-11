5 إصابات بحادث دهس بلندن والشرطة تتريث في ربطه بالإرهاب

أصيب 5 أشخاص بجروح، الجمعة، في حادثة دهس في العاصمة البريطانية لندن، وفق إعلام محلي.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن "سيارة صعدت على الرصيف وصدمت عددا من المشاة في ستامفورد هيل، أحد أحياء مقاطعة هاكني شمال شرقي لندن، ويعتقد أن الإصابات بالغة".

وأكدت الصحيفة أنه "تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جهتها، قامت الشرطة بتطويق مكان الحادث.

وقالت شرطة لندن، في بيان لها، إن "الحادث وقع حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي".

وأضافت أنه "في هذه المرحلة المبكرة، لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب".

كما أظهر مقطع مصور نشرته الصحيفة موقع الحادث وتواجد كثيف للشرطة وخدمة الإسعاف في لندن.