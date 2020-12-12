محكمة فرنسية: الطعام الحلال بالمدارس لا يتعارض مع العلمانية

قضت المحكمة الإدارية العليا الفرنسية، الجمعة، بأن الطعام الحلال في المدارس لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.

وذكرت المحكمة أنها تلقت اعتراضا من بلدية مدينة شالون سور ساون (شرق)، للطعن في قرار قضائي أبطل عام 2015، إلغاء قاعدة تقديم طعام بديل خال من لحم الخنزير للتلاميذ المسلمين واليهود.

وأكدت أن تقديم وجبة بديلة خالية من لحم الخنزير ومشتقاته في مقاصف المدارس لا يتعارض مع مبدأ العلمانية.

ومع استفتاء نظم عام 2015، ألغت بلدية شالون سور سون، قاعدة "تقديم وجبات بديلة للطلاب المسلمين واليهود في الأيام التي تحضر فيها وجبات لحم الخنزير"، إذ كانت هذه القاعدة تطبق في مدارس المدينة منذ الثمانينيات.

إلا أن أولياء أمور التلاميذ المسلمين واليهود، احتجوا على إلغاء القاعدة، ورفعوا دعوى قضائية لإلغاء القرار.

وفي 2017، ألغت محكمة ديجون قرار البلدية الفرنسية، واعتبرت إلغاء القاعدة مخالفا للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، ويتعارض مع قانون البلاد.

من جانبها طعنت بلدية شالون سور سون، في قرار محكمة ديجون لدى المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت القرار القضائي.