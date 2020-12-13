الاتحاد الأوروبي يعلن تمديد مهلة التفاوض مع بريطانيا بشأن بريكست

أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الأحد، تمديد المهلة الخاصة بالتوصل إلى اتفاق حول ترتيبات ما بعد خروج المملكة من الكتلة الأوروبية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان مشترك، عقب مكالمة هاتفية بينهما إنه من الضروري بذل المزيد من الجهود في هذه اللحظة لحل الخلافات العالقة.

وأوضح البيان أن كلا المسؤولين بحثا "المواضيع الرئيسية التي لم يتم حلها بعد" حول الاتفاق على تجارة حرة بين بروكسل ولندن.

واتفقا أيضا على إبلاغ المفاوضين بمواصلة المحادثات في بروكسل "لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق حتى في هذه المرحلة المتأخرة".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حدد جونسون والسيدة فون دير لاين موعدًا نهائيًا يوم الأحد لتقرير ما إذا كان سيتم التخلي عن المفاوضات أو الاستمرار فيها.

وتجري المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست منذ مارس / آذار الماضي، ويحاولان التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر الجاري، حينها ستكون العلاقات التجارية بين الطرفين وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكان جونسون واورسولا فون دير لايين قد أعلنا في بيان مشترك قبل أيام، أن حقوق الصيد وقواعد المنافسة وكيفية تنفيذ أي صفقة لا تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، لكن القادة احتاجوا إلى وقت للتفاوض على ترتيبات ما بعد الخروج.